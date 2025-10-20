Una niña de 11 años falleció el domingo tras un violento siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del cementerio privado de Metán Viejo, en el sur de Salta. El choque tuvo lugar minutos antes de las tres de la tarde cuando la motocicleta en la que viajaban dos hermanas, que circulaba en sentido norte-sur, impactó contra una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola.

Producto del impacto, ambas quedaron en la calzada y fueron trasladadas con urgencia al Hospital Del Carmen; la menor sufrió una fractura expuesta y otras lesiones de gravedad y falleció horas más tarde en el centro asistencial. La hermana de 17 años permanece internada con pronóstico reservado y bajo observación por múltiples traumatismos. Personal médico evaluó la posibilidad de un traslado aéreo a la capital provincial, pero finalmente la paciente continúa en la sala del hospital local recibiendo tratamiento.

Las primeras constancias indican que la ruta es un tramo de intenso tránsito de camiones y maquinaria, especialmente en temporada de cosecha, lo que podría haber influido en la dinámica del siniestro. Las autoridades locales desplegaron un operativo de investigación para determinar la mecánica del accidente y si existieron factores contribuyentes como el estado de la calzada o fallas mecánicas en los vehículos involucrados.