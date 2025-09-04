En la mañana del pasado miércoles, durante un control vehicular en el marco del Operativo Lapacho, efectivos del Destacamento Fronterizo 7 de Abril detectaron una carga irregular en un camión perteneciente a una empresa de encomiendas. El rodado, que había partido desde la provincia de Salta y circulaba por la ruta nacional N° 34 con destino a la provincia de Buenos Aires, transportaba 97 bultos que contenían mercadería de origen extranjero sin la documentación aduanera correspondiente.

Ante la ausencia de aval aduanero, se dio intervención al Juzgado Federal N° 1 de Tucumán y a la Dirección General de Aduanas. Ambas autoridades dispusieron el secuestro de los 97 bultos por presunta infracción a la Ley N° 22.415 del Código Aduanero, norma que regula el ingreso, la permanencia y la circulación de mercaderías en el territorio nacional.

El procedimiento fronterizo contó con la supervisión del director general de Unidades Especiales, comisario general Fabio Ferreyra, y del subdirector, comisario mayor Daniel Robles. El accionar remite a los controles coordinados entre fuerzas de seguridad y organismos aduaneros, orientados a prevenir el contrabando y garantizar el cumplimiento de la normativa comercial y fiscal. El secuestro de la mercadería abre ahora las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

En función de las pericias y de la documentación que se pueda aportar sobre la procedencia y el destino de los envíos, las autoridades definirán las sanciones y el destino final de los bultos incautados.