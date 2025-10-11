Controlaron un incendio que amenazaba con avanzar hacia la zona de las Yungas

El equipo de Incendios Forestales de la ciudad de Yerba Buena logró contener un incendio que amenazaba con avanzar hacia la zona de las yungas, luego de más de tres horas de intensos trabajos estratégicos.

El fuego, aparentemente provocado de manera intencional, se expandió rápidamente debido a la acumulación de basura y materiales combustibles en el lugar. Gracias a la rápida intervención y a la experiencia del personal voluntario, se logró frenar el avance de las llamas antes de que alcanzaran la zona boscosa. El operativo incluyó el uso de una bomba de succión desde una acequia cercana, maniobra clave que permitió sostener el ataque al fuego en condiciones adversas y evitar consecuencias ambientales mayores.

La Ley Provincial sigue sin se reglamentada

Una vez más, los bomberos voluntarios demostraron su compromiso inquebrantable con la comunidad, arriesgando su vida sin recibir los beneficios que por ley les corresponden.

La Ley Provincial N° 9039, que contempla aportes y derechos básicos para los bomberos voluntarios, sigue sin ser reglamentada ni aplicada por el gobierno, evidenciando una preocupante falta de empatía y reconocimiento hacia quienes protegen lo que es de todos.

Fuente: Bomberos Voluntarios de Yerba Buena