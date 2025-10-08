Una monja fue víctima de un violento robo en barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, donde un motochorro la atacó y la arrastró varios metros por el asfalto para quitarle el bolso. El hecho ocurrió este lunes por la tarde, minutos antes de las 16, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa a la mujer caminando por la vereda cuando el delincuente se aproxima en moto y le arrebata el bolso. La víctima intentó resistirse, pero el ladrón la arrastró hasta que cayó y su cabeza golpeó contra el suelo.

Minutos después, varios vecinos se acercaron al escuchar los gritos y el ruido del impacto. La monja fue asistida hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, que la trasladó a un centro de salud. Según fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro.

Personal policial trabaja en la identificación del sospechoso, cuya imagen quedó registrada en las cámaras de la zona. El hecho reavivó los reclamos por mayor presencia policial. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, dijo una residente del barrio. /LaVoz