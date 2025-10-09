El hecho de inseguridad golpeó este miércoles a un merendero de Córdoba. El espacio solidario ubicado en Manuel Amuchástegui 1045, barrio Colinas del Cerro fue blanco de un robo durante la noche y los delincuentes se llevaron elementos fundamentales para su funcionamiento diario. Además, prendieron fuego en algunos rincones del salón.

Claudia, encargada del lugar, relató a ElDoce que cerraron el merendero a las 18:30 del martes y que, horas después, un vecino la alertó al notar el portón trasero abierto. “Fui con mi hijo y constatamos que sí, está todo destruido y que se robaron lo que más pudieron”, contó con impotencia.

Los delincuentes sustrajeron garrafas, ollas, cubiertos, utensilios de cocina, mercadería, golosinas, multiprocesadora, equipo de música, focos de luz y hasta prendieron fuego adentro del salón, causando daños en muebles. Esto último sospechan que lo hicieron para iluminarse, ya que también robaron las lámparas.

“El daño más grande que han hecho fue robarse la garrafa con la manguera y las ollas porque no tenemos cómo prepararle la merienda a los niños”, lamentó Claudia.

El merendero brinda asistencia diaria a unos 70 chicos de la zona, y la pérdida de los elementos de cocina pone en riesgo la continuidad de esta tarea solidaria. “La garrafa es lo más urgente que necesitamos. No tenemos cómo seguir haciéndole la leche a los niños”, expresó.

Vecinos y colaboradores compartieron su preocupación y tristeza por lo sucedido en el establecimiento que les brinda asistencia y contención a los niños del barrio. /ElDoce