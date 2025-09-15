Pasadas las cinco de la mañana, un enfrentamiento entre jóvenes derivó en una agresión grave que dejó a un chico tendido en la vía pública. Testigos señalaron que el incidente se produjo a la salida de un boliche ubicado en la calle Rondeau al 270; por razones que aún se investigan, un grupo atacó con golpes y patadas a la víctima, quien cayó inconsciente sobre el pavimento.

Vecinos registraron la secuencia en video y relataron que, ante la gravedad de la situación, dieron aviso a la Policía y pidieron auxilio al personal del local. En las imágenes difundidas se observa el momento en que la víctima queda desplomada tras una patada en la zona de la cabeza; los moradores de la cuadra expresaron su preocupación por la repetición de episodios de violencia los fines de semana.

Los denunciantes sostienen además que ni efectivos presentes ni trabajadores del boliche ofrecieron asistencia inmediata al joven agredido. Desde la Policía de Córdoba informaron que recibieron múltiples llamados telefónicos alertando sobre lo sucedido, pero que al arribar al lugar no compareció ninguna persona para ser entrevistada ni formalizar la denuncia. Por ahora no se registran detenciones ni datos oficiales sobre heridos; las autoridades locales analizan las imágenes y recaban testimonios para avanzar en la investigación.