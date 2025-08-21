Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, rompió el silencio en exclusiva con el medio TN y dejó varias definiciones importantes en medio de la investigación del caso.

“No lo recuerdo a Diego. No tenía relación con él”, aseguró el hombre, que mostró el lugar donde encontraron los restos de la víctima.

Las frases de Cristian Graf en exclusiva con TN

  • “Me plantaron un muerto; esa es la verdad”.
  • “No sé si es algo personal que me hayan hecho. Alguien lo enterró ahí, pobre muchacho, y salió a la luz ahora por la obra. Si no, nadie se habría enterado nunca de nada”.
  • “No sé si fue intencional o qué pasó. El porqué, el lugar... es raro, obviamente”.
  • “Me gustaría tener una respuesta para darle a la familia”.
  • “Yo no me daba con los compañeros del colegio. No tenía relación con Diego”.
  • “Pongo las manos en el fuego por mi papá”.
  • “En 1984 yo era un estudiante. Hacía básquet, natación e iba a los scouts”.
  • “Mi mamá no ve la tele. Le es muy difícil procesar todo esto”.
  • “Supongo que hay gente que me cree y gente que no. El que me conoce sabe quién soy y me va a creer. El que no me conoce no me va a creer. Es un 50 y 50”.
  • “No hablé antes por recomendación de mis abogados”.
  • “No tiene nombre lo que le pasó a la familia de Diego”.
  • “La familia de Diego puede venir cuando quiera. No sé si servirá”.
  • “Vine a esta casa en el año 74 y desde entonces estoy acá”.
  • “Esperemos que haya justicia, así nos quedamos todos tranquilos”.
  • “¿Cómo sigue la vida ahora? Me tomé vacaciones en el trabajo por todo este tema. Después veremos”.
  • “Si tuviese algún indicio de lo que pasó, lo habría dicho de entrada”.
