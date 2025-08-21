Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, rompió el silencio en exclusiva con el medio TN y dejó varias definiciones importantes en medio de la investigación del caso.

“No lo recuerdo a Diego. No tenía relación con él”, aseguró el hombre, que mostró el lugar donde encontraron los restos de la víctima.

Las frases de Cristian Graf en exclusiva con TN