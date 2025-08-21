Crimen de Coghlan: habló por primera vez Cristian Graf, el principal sospechoso
El hombre minimizó su vínculo con Diego Fernández Lima, cuyo cadáver apareció en su casa.
Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández Lima en Coghlan, rompió el silencio en exclusiva con el medio TN y dejó varias definiciones importantes en medio de la investigación del caso.
“No lo recuerdo a Diego. No tenía relación con él”, aseguró el hombre, que mostró el lugar donde encontraron los restos de la víctima.
Las frases de Cristian Graf en exclusiva con TN
- “Me plantaron un muerto; esa es la verdad”.
- “No sé si es algo personal que me hayan hecho. Alguien lo enterró ahí, pobre muchacho, y salió a la luz ahora por la obra. Si no, nadie se habría enterado nunca de nada”.
- “No sé si fue intencional o qué pasó. El porqué, el lugar... es raro, obviamente”.
- “Me gustaría tener una respuesta para darle a la familia”.
- “Yo no me daba con los compañeros del colegio. No tenía relación con Diego”.
- “Pongo las manos en el fuego por mi papá”.
- “En 1984 yo era un estudiante. Hacía básquet, natación e iba a los scouts”.
- “Mi mamá no ve la tele. Le es muy difícil procesar todo esto”.
- “Supongo que hay gente que me cree y gente que no. El que me conoce sabe quién soy y me va a creer. El que no me conoce no me va a creer. Es un 50 y 50”.
- “No hablé antes por recomendación de mis abogados”.
- “No tiene nombre lo que le pasó a la familia de Diego”.
- “La familia de Diego puede venir cuando quiera. No sé si servirá”.
- “Vine a esta casa en el año 74 y desde entonces estoy acá”.
- “Esperemos que haya justicia, así nos quedamos todos tranquilos”.
- “¿Cómo sigue la vida ahora? Me tomé vacaciones en el trabajo por todo este tema. Después veremos”.
- “Si tuviese algún indicio de lo que pasó, lo habría dicho de entrada”.