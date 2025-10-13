Guillermo “Paraguayo” Romero Molinas, el menor implicado en el crimen de Uma Aguilera, la niña asesinada durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Centenario, fue condenado a 12 años de prisión, según confirmó la madre de la víctima a la agencia Noticias Argentinas.

“La verdad teníamos la esperanza de que le dieran lugar al pedido de 15 años solicitado por el fiscal y por nosotros”, lamentó María Eugenia.

El culpable tenía 17 años al momento del crimen cometido el 22 de enero de 2024 en perjuicio de la hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En este sentido, Romero Molinas fue sometido a un juicio abreviado tras la recomendación del abogado de la familia y del fiscal del caso.

A mediados de junio, Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido en lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

En tanto, Nahuel Santiago Coman recibió una pena de cinco años de prisión por ser partícipe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego y allí los jueces ordenaron su inmediata detención. /NA