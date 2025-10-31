Crimen del contador: se entregaron dos hermanos que serían los autores

Al verse acorralados por la intensa investigación, los dos hermanos señalados como presuntos autores del crimen del contador José Antonio Romano (52 años) se presentaron en la comisaría de Concepción, donde quedaron aprehendidos. Según confiaron fuentes judiciales, en la dependencia policial habrían confesado su participación en el hecho.

El caso se remonta al sábado pasado, pasadas las 22:00, cuando la víctima salió de su casa a bordo de su camioneta VW Amarok blanca. Al día siguiente, una hermana, preocupada por su ausencia, acudió a su domicilio y realizó el macabro hallazgo: el cuerpo de Romano estaba oculto en el interior de un freezer.

A partir de ese momento, el fiscal Miguel Varela inició una compleja pesquisa. El primer indicio crucial fue el registro de que Romano había regresado horas después a su vivienda acompañado de un joven. Las cámaras de seguridad permitieron establecer la secuencia: el misterioso acompañante salió del domicilio en la camioneta de la víctima y regresó al poco tiempo con otra persona. Finalmente, las cámaras registraron la huida de ambos sospechosos en el vehículo, que fue abandonado poco después en las inmediaciones de una cancha del barrio Villanueva, en esa localidad del sur tucumano.

Basados en los informes preliminares de los peritos, los investigadores determinaron que la víctima fue ultimada por uno de los jóvenes en una habitación de la planta alta de la casa. Posteriormente, el sospechoso buscó ayuda para ocultar el cuerpo en el freezer.

Identificación y entrega de los sospechosos

Con la hipótesis del crimen establecida, el fiscal Varela solicitó al personal de la Brigada de Investigaciones Sur que recabara pruebas para identificar a los autores. Los pesquisas, dirigidos por los comisarios Pablo Herrera, Carlos Díaz, Ángel Álvarez y Miguel Carabajal, se dividieron en equipos para el análisis de cámaras y la recolección de testimonios.

Lograron reconstruir el recorrido del contador antes de su muerte. Al analizar una cámara de seguridad, descubrieron que la víctima y su acompañante se detuvieron en un drugstore para comprar un fardo de latas de cerveza. Buceando en las redes sociales, identificaron a Marcos Antonio Videz (24) como el acompañante de Romano.

Profundizando la pesquisa, lograron identificar a la segunda persona que habría participado: Héctor Videz (28), hermano de Marcos. Al sumar estos indicios y confirmar que los sospechosos no habían abandonado Aguilares como se creía, el fiscal consiguió la autorización de un juez para realizar cinco allanamientos y concretar la detención.

Sin embargo, antes de que se ejecutaran las órdenes, el padre de los hermanos Videz tomó la decisión de llevarlos a la comisaría de Concepción. Allí explicó a las autoridades la situación y manifestó su voluntad de ponerlos a disposición de la justicia por lo que habrían hecho.

Si bien esta declaración espontánea carece de validez legal, resulta crucial para el representante del Ministerio Público, ya que confirmaría la teoría del caso: Marcos Videz, albañil que habría mantenido una relación cercana con Romano, sería el autor material del crimen, mientras que su hermano Héctor Videz, que se desempeña como jornalero, habría colaborado para ocultar el cuerpo.

En las próximas horas se definirá la fecha en que serán formalmente acusados en una audiencia. El fiscal Varela tiene un plazo procesal de 48 horas para cumplir con este paso, el cual vence mañana por la noche.