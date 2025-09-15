Un hecho de violencia interrumpió la tranquilidad dominical en Banda del Río Salí. Cerca de las 13:00, en la intersección de Bernabé Aráoz y Perú, a pocas cuadras de las márgenes del río Salí, una disputa entre familiares derivó en un homicidio.

Según las primeras investigaciones, una discusión entre dos primos terminó de la peor manera: uno de ellos, conocido en el barrio como “Pelao”, atacó con un arma blanca a su familiar. La víctima fue identificada como Brian Cuevas, de 25 años; presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. La autopsia se practicará en las próximas horas para determinar con precisión la mecánica y la causa de la muerte.

En la escena del hecho habrían estado presentes testigos que observaron el ataque; esas personas ya fueron notificadas y puestas a disposición de la Justicia para prestar declaración. Tras el ataque, el agresor se fugó pero luego fue detenido por las autoridades y permanece aprehendido a disposición judicial, informaron fuentes oficiales.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, bajo la dirección del fiscal Pedro Gallo. Por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes en el lugar las investigadoras Sofía Medina, Julieta Molé y Florencia Núñez Roig, quienes supervisaron las medidas iniciales. Asimismo, se ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios para la recolección de pruebas y peritajes necesarios para esclarecer lo ocurrido.

El asesinato de Brian Cuevas provocó conmoción en la comunidad de Banda del Río Salí, donde vecinos describieron el episodio como una pelea familiar que derivó en un desenlace inesperado y brutal. La fiscalía continúa con las diligencias para determinar las circunstancias que provocaron el conflicto y establecer la responsabilidad penal del detenido.

Se aguardan más detalles oficiales a medida que avancen las pericias y la investigación judicial.