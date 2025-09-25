En la audiencia celebrada por la causa a cargo de la Unidad de Homicidios I del Ministerio Fiscal, se resolvió mantener por tres meses más la prisión preventiva de Axel Gabriel Schell, apodado “Cococho”, imputado por homicidio en ocasión de robo. La decisión se fundó en la necesidad de practicar pericias pendientes, entre ellas determinaciones de geolocalización, y en la búsqueda de un testigo que aportaría elementos clave para el esclarecimiento del hecho.

El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que los magistrados anteriores valoraron no solo la existencia de una víctima fatal, sino también la violencia ejercida contra la persona que fue objeto del robo y la posible afectación de terceros, incluidos menores. Se destacó la superioridad numérica de los agresores y la utilización de un arma, y se subrayó que la víctima fatal intervino para defender a otro.

El hecho ocurrió el 28 de marzo del corriente año cuando Schell y un cómplice abordaron a una mujer que viajaba en moto junto a tres menores mientras compraba en un drugstore. En ese episodio, Bruno Emanuel Vildoza, de 25 años, que se encontraba en el lugar, intentó impedir el robo y recibió un disparo efectuado por el acompañante del imputado. Vildoza falleció en el Hospital Centro de Salud a las 23:05 horas.

Cabe recordar que Schell había sido alojado en prisión preventiva en junio y fue declarado en rebeldía en julio cuando se fugó de la comisaría donde cumplía detención. La causa sigue abierta mientras la fiscalía aguarda los resultados periciales y la comparecencia del testigo pendiente.