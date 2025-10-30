En la localidad bonaerense de Hurlingham se registró un homicidio en plena vía pública durante el mediodía, hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. El episodio ocurrió en la intersección de las calles Bradley e Inés de Pons y tuvo como víctima a Diego Eduardo Consencao.

Según las imágenes y las primeras informaciones, tres jóvenes se trasladaban en bicicleta cuando se produjo una discusión entre dos de ellos. Consencao mantenía una conversación con Sebastián Leandro Demichelis, de 18 años, y con Ezequiel Isaías Morán, de 17 años. En determinado momento, Demichelis se interpuso frente a Consencao mientras Morán permanecía en su bicicleta observando la escena. Tras un breve intercambio verbal, Demichelis extrajo un arma de su morral y efectuó un disparo contra Consencao.

El primer tiro no salió correctamente; sin embargo, en un segundo intento el agresor volvió a accionar el arma. Consencao intentó contener a Demichelis para impedir más disparos y, al advertir el peligro, intentó huir; a pesar de ello, recibió un disparo a quemarropa mientras se alejaba. Posteriormente, Morán le entregó su bicicleta a Demichelis, que se dio a la fuga, en tanto el menor permaneció en el lugar. La bicicleta de la víctima quedó abandonada en la calle.

Vecinos alertados por los disparos se acercaron y dieron aviso a la policía. Al arribar, las fuerzas de seguridad hallaron tres vainas servidas y un proyectil compatible con una pistola calibre 40. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud local, donde fue intervenida, pero falleció como consecuencia de las heridas recibidas.

Las autoridades judiciales y policiales continúan con las diligencias para determinar responsabilidades, el contexto del conflicto y el paradero del autor del disparo. El caso fue caratulado y se aguardan peritajes balísticos y medidas investigativas complementarias.