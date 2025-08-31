Rodrigo López, de 20 años, señalado como el principal sospechoso del homicidio de Candela Santa María, de 24, se suicidó cuando la Policía de la provincia de Buenos Aires lo tenía rodeado en una vivienda de Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Según fuentes del caso, el joven intentó huir por el fondo de la propiedad de sus familiares, pero al advertir la presencia policial, se disparó con un arma de fuego y murió en el acto. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios.

La víctima había sido hallada sin vida durante la madrugada del viernes, dentro de su vehículo —un Fiat Cronos—, en la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, en González Catán. Presentaba una herida de arma de fuego en la zona parietal.

De acuerdo al relato de familiares, Candela trabajaba realizando viajes mediante una aplicación de transporte y se dirigía a guardar el auto cuando dejó de responder mensajes.

Investigadores determinaron que el crimen ocurrió frente al domicilio de López. Dentro del auto fue hallada una caja de una pistola Taurus 9 mm, el mismo modelo que el sospechoso habría ofrecido a la venta a través de redes sociales.

Además, las pericias indicaron que la víctima se trasladó por sus propios medios hasta el lugar, sin utilizar transporte público, y que su teléfono celular permanecía en su vivienda, ubicada a unas 15 cuadras de la escena. Esto refuerza la hipótesis de que asistió al encuentro de manera voluntaria.

Un testigo de 21 años declaró ante la fiscalía que conoció a Candela a través de López, a quien identificó con el apodo de “Piñón”. También aseguró que la víctima le vendía municiones y que, días antes del crimen, le había comprado dos cajas de balas calibre 9 milímetros por $140.000, mediante una transferencia a nombre de la madre de la joven.

El arma usada por el agresor no presentaba impedimentos legales, y según los registros, López no tenía antecedentes penales.

Testimonio de la familia

Alan, hermano de la víctima, relató que fueron notificados del crimen recién a las 7 de la mañana. Aseguró que debieron buscar por su cuenta la vivienda vinculada al sospechoso, ante la falta de respuestas en la comisaría local. “Cuando fuimos, el comisario estaba tomando mate y nos atendió como si nada. Después nosotros mismos encontramos la casa del asesino”, declaró.

Según su testimonio, en el lugar observaron una mancha de sangre que ingresaba a una casa cerrada con candado. La vivienda fue posteriormente incendiada por vecinos del barrio.

“Ella trabajaba todo el día, se levantaba a las 7 de la mañana y volvía cerca de las 9 de la noche. No vamos a descansar hasta que haya justicia”, expresó Alan. /LN