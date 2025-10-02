Tras una investigación policial, efectivos de la Comisaría El Colmenar detuvieron en la mañana del jueves al joven imputado por la muerte de otro tras una pelea en la vía pública.

El incidente ocurrió en la noche del miércoles en el barrio Valle Hermoso, en Las Talitas. La víctima, identificada como Jonathan Iván Tejeda, de 29 años, recibió una puñalada en la zona del pecho por parte de otro joven conocido como “Marcelito”, de 21. El herido fue trasladado al Hospital Avellaneda, donde arribó sin signos vitales.

Ante el hecho, el fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dispuso la intervención de la División Homicidios y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para trabajar en la escena y recabar pruebas que sustenten la investigación.