En un control vehicular realizado en la noche del miércoles en la localidad de Ticucho, los efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N° 4 Tapia decomisaron 200 kilos de carne porcina fraccionada en distintos cortes que eran trasladados sin la cadena de frío ni las condiciones sanitarias correspondientes.

La inspección se concretó en la intersección de las rutas N° 341 y N° 312, donde los efectivos interceptaron al conductor de una camioneta Toyota que transportaba la carne porcina y que tampoco tenía la habilitación para el transporte y distribución de sustancias alimenticias.

La carne porcina quedó a disposición de las autoridades de la Dirección de Ganadería de la provincia por infracción a la Ley provincial de Carnes N° 5.435 y a la Ley Federal N° 22.375.

El procedimiento fue supervisado por el coordinador de Zona Norte, Comisario Principal Luis Godoy, y director General de Delitos Rurales y Ambientales, Comisario Mayor Silvio Luna. /Comunicación Tucumán