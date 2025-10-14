En un operativo de gran envergadura realizado por la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la balanza Las Tijeras, en el departamento Banda, se secuestraron 46.842 kilos de clorhidrato de cocaína y quedaron detenidas dos personas . El procedimiento tuvo lugar el martes 14 de octubre y estuvo a cargo de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, con apoyo del Destacamento Móvil 5.

Según el parte oficial, los efectivos efectuaban tareas de prevención y control vial cuando detuvieron la marcha de un camión que transportaba cargas peligrosas. El vehículo procedía de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y tenía como destino la ciudad bonaerense de Campana. Durante la inspección, los uniformados hallaron 14 paquetes rectangulares envueltos en sábanas dentro de la cabina; al profundizar la requisa, aparecieron otros 31 paquetes similares en una caja de cartón.

Las pruebas de campo realizadas sobre los 45 paquetes arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Ante el hallazgo, intervino el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero, que ordenó el traslado del operativo al asiento del Escuadrón 59, el secuestro total del estupefaciente y la detención de los dos involucrados.