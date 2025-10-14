Decomisan casi 47 kilos de cocaína con un valor estimado en $966 millones
El operativo, ejecutado por la Gendarmería Nacional en la ruta 34, a la altura de La Tijera, en Santiago del Estero, se desarrolló sin incidentes y con intervención de las autoridades competentes.
En un operativo de gran envergadura realizado por la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la balanza Las Tijeras, en el departamento Banda, se secuestraron 46.842 kilos de clorhidrato de cocaína y quedaron detenidas dos personas. El procedimiento tuvo lugar el martes 14 de octubre y estuvo a cargo de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, con apoyo del Destacamento Móvil 5.
Según el parte oficial, los efectivos efectuaban tareas de prevención y control vial cuando detuvieron la marcha de un camión que transportaba cargas peligrosas. El vehículo procedía de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y tenía como destino la ciudad bonaerense de Campana. Durante la inspección, los uniformados hallaron 14 paquetes rectangulares envueltos en sábanas dentro de la cabina; al profundizar la requisa, aparecieron otros 31 paquetes similares en una caja de cartón.
Las pruebas de campo realizadas sobre los 45 paquetes arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Ante el hallazgo, intervino el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero, que ordenó el traslado del operativo al asiento del Escuadrón 59, el secuestro total del estupefaciente y la detención de los dos involucrados.
El cargamento fue valuado en 966.116.250 pesos, y el procedimiento fue calificado por las autoridades como uno de los más importantes del año en la provincia. La acción se enmarca en las tareas de control y lucha contra el narcotráfico que la Gendarmería Nacional desarrolla en el territorio santiagueño.