Defensa Civil y Bomberos intervinieron por quema de caña en Santa Rosa de Leales

Este miércoles, cerca de las 18:30 horas, personal de la comisaría de Santa Rosa de Leales, tomó conocimiento mediante un llamado telefónico de vecinos de un barrio de dicha localidad que se estaba produciendo una quema de cañaverales.

Un móvil policial llegó hasta el lugar y constató que se estaba quemando caña en pie en un sector donde hay rastrojo (cerca de las casas), y es por ello que se dio intervención a Defensa Civil quien a su vez puso en conocimiento de dicha situación a personal de Bomberos de Bella Vista. Hasta el momento se desconoce el propietario de dicha plantación.

El hecho fue notificado a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que dispuso que se de intervención al personal de Bomberos, se realice un relevamiento de testigos y cámaras de seguridad en la zona, se comunique con personal de Defensa Civil para la correspondiente intervención y se de intervención al personal del ECIF.