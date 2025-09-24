La Policía Bonaerense encontró tres cuerpos en una casa de la localidad bonaerense de Florencio Varela en el marco de la investigación por la desaparición de tres chicas en La Matanza.

El impactante hallazgo se dio minutos antes de las 8 de la mañana de este miércoles y derivó en dos detenciones más. Hasta ahora son cuatro los detenidos.

Unas horas antes de que encontraran los tres cuerpos, la policía también encontró la camioneta blanca en la que Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, fueron vistas por última vez con vida. El vehículo estaba prendido fuego.

Previo al hallazgo de la Chevrolet Tracker blanca, fueron demoradas dos personas tras una serie de allanamientos en el partido ubicado al sur del conurbano bonaerense.

Se trata de un hombre y una mujer que estaban en una casa ubicada sobre las calles Chañar y Jachal, donde a simple vista los peritos encontraron manchas que podrían ser de sangre.

Por este motivo es que se convocó a la policía científica de la Bonaerense, para que realice un análisis y determine el contenido exacto de la mancha.

Los demorados son un hombre y una mujer que vivirían en el lugar donde fueron encontradas las manchas. Sin embargo, desde la investigación mantienen total hermetismo sobre su vinculación con el caso.

Lo que sí está confirmado es que la localidad de Florencio Varela coincide con la ubicación de la antena donde impactaron por última vez los celulares de las tres jóvenes, antes de que se apagaran en la madrugada del sábado.

Los investigadores también pudieron confirmar que la camioneta blanca investigada tenía la patente adulterada. Además, la noche de este martes realizaron allanamientos en el barrio Santa Rosa y el barrio Mayol.

La reacción del abuelo de dos de las chicas desaparecidas en La Matanza

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, encabezó una movilización en La Matanza este miércoles a la mañana mientras eran encontrados dos cuerpos en Florencio Varela.

“La información la recibí por un familiar que lo están diciendo en la televisión. Me dijo que está yendo para allá, no quiero recibir una muy mala noticia", explicó el hombre, quien también detalló que parte de su familia está camino a la DDI para tener más noticias sobre el hallazgo.

El abuelo de dos de las chicas desaparecidas aclaró que es su yerno, el padre de una de las jóvenes, quien se encarga de seguir de cerca de la investigación. “La policía no nos dijo nada”, explicó.

“Eran las 4 de la mañana y estaba arrodillado en la cama. Lo único que pedía era que aparezcan las nenas”, dijo entre lágrimas el hombre.

Antonio aclaró que su nieta le había dicho que trabajaba de camarera e hizo hincapié en que “no importa lo que hacían con su cuerpo".

El relato de los vecinos

Los vecinos de la casa en la que encontraron los dos cuerpos detallaron que durante varios años vivió una pareja, pero que en los últimos meses se había mudado otra pareja distinta.

“La casa estaba habitada por unos chicos jóvenes, de 30 años. Luego se fue el chico y quedó la chica, esto fue hace poco”, explicó uno de los vecinos de Florencio Varela.

El hombre explicó que al joven que vivía en esa casa no lo volvió a ver y aclaró que no sabía a qué se dedicaban. “Parecían chicos sanos, una pareja normal que alquilaba”, agregó.

Otra vecina, que vive enfrente de la casa en la que encontraron los cuerpos, dijo que pensaron que se trataba de un control policial por alcoholemia. "Estamos todos muy shockeados, lo que menos nos imaginamos era esto", señaló.

Los ciudadanos de la zona coincidieron en que “era una casa tranquila” y aclararon que “no era un aguantadero”. Además, remarcaron: “Este es un barrio tranquilo, estamos todos consternados porque jamás pasó algo así“.

Qué se sabe de las chicas desaparecidas en La Matanza

Las primas Morena Verri y Brenda del Castillo, de 20 años, y su amiga Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre a la noche en la rotonda de La Tablada, en la YPF de Camino de Cintura y Avenida Crovara. Los celulares de las tres se apagaron poco después.

“De la fiscalía nos llamaron para ver algunos videos. Se están moviendo en ese sentido, mostrándonos imágenes para ver si son ellas”, contó Sabrina, la mamá de Morena Verri a TN.

En ese sentido, explicó: “Todavía no tenemos algo concreto, desde esa noche a las 4 y media de la madrugada hasta ahora no sabemos nada”. Luego de ver esos videos, Sabrina confirmó a este medio: “Ninguna de las tres eran las chicas”.

La madre de la joven desaparecida advirtió que pudo constatar que el teléfono de su hija estuvo prendido el sábado entre la 1 y las 3 de la mañana “porque se marcaron las dos tildes” del mensaje que le envió.

“Después, le puse, ‘More, ¿no leés los mensajes?’ y ese ya no le llegó a las 3 de la mañana“, señaló Sabrina, quien dijo no tener certezas sobre el paradero de su hija y las otras dos jóvenes.

Mientras la incertidumbre crece, la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, investiga el caso bajo la carátula de “averiguación de paradero”.

Sin descartar ninguna hipótesis, hasta el momento tampoco existen pistas concretas y las familias insisten en que las chicas nunca se ausentaron de esta manera ni dejaron de comunicarse. /TN

Noticia que esta siendo actualizada…