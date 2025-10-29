Desarticulan red de estafas online: tres detenidos en Salta y Tucumán

Una investigación penal desarrollada en las provincias de Salta y Tucumán culminó con la detención de tres personas investigadas por integrar una presunta red dedicada a cometer estafas virtuales. La pesquisa fue encabezada por la fiscal penal Sofía Cornejo, titular de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, con la intervención de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta.

Según las fuentes judiciales, el grupo operaba mediante la aplicación Telegram, en un canal identificado como “Realeza Salteña XX”, donde ofrecían un supuesto servicio de pago de facturas con un descuento del 50%. El método denunciado consistía en que los usuarios transferían dinero al administrador del canal, quien luego abonaba las facturas utilizando datos de tarjetas de crédito obtenidos de manera ilícita. De ese modo, los presuntos autores disponían de los fondos transferidos por las víctimas mientras las operaciones se realizaban con recursos comprometidos de terceros perjudicados.

Durante el avance de la investigación, los equipos especializados aplicaron técnicas de ciberinteligencia, entre ellas la utilización de la figura del agente encubierto digital, herramientas de acceso remoto forense y bloqueo de redes inalámbricas. Tales recursos permitieron identificar a los sospechosos y reunir elementos probatorios suficientes para solicitar las medidas judiciales pertinentes.

Con la autorización del Juzgado de Garantías y por disposición de la fiscal Cornejo, se ejecutaron cuatro allanamientos simultáneos —tres en la ciudad de Salta, en los barrios Ciudad del Milagro y Santa Ana III, y uno en la provincia de Tucumán—. En los procedimientos intervinieron 36 efectivos policiales, bajo la supervisión del comisario general Carlos Alberto Reyes, jefe de la Dirección General de Ciberseguridad, con apoyo de la División Infantería.

Como resultado de los operativos fueron detenidos dos hombres en Salta y un tercero en Tucumán, todos mayores de edad. En los domicilios se secuestraron equipos informáticos, teléfonos celulares, soportes digitales y documentación de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes técnicos en los próximos días.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que el detenido en Tucumán será trasladado a Salta una vez completados los trámites procesales, y que la audiencia de imputación de los tres sospechosos se llevará a cabo en las próximas horas.

La fiscal Cornejo resaltó la coordinación entre el aparato judicial y las fuerzas de seguridad y enfatizó la relevancia de las actuaciones encubiertas en entornos digitales para desarticular maniobras delictivas que exhiben creciente complejidad técnica y alcance interprovincial.