Descubren 44 kilos de cocaína ocultos entre granos de maíz en Santiago del Estero

En una reciente operación llevada a cabo por el personal de la Sección “Monte Quemado”, perteneciente al Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, se llevó a cabo el control de un camión con acoplado que transportaba granos de maíz. Este rodado provenía de la ciudad de Aguaray, en la provincia de Salta, y tenía como destino final la provincia de Santa Fe.

El camión arribó al puesto de control ubicado en el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, en las cercanías del paraje Urutaú. En este punto, los gendarmes realizaron una inspección exhaustiva de la carga, utilizando para ello a “Jasy”, un can detector de narcóticos, que reaccionó de manera positiva, tal como suele hacerlo ante la presencia de estupefacientes. Cuando los uniformados profundizaron el control, encontraron dos cajas de cartón que estaban ocultas entre los granos de maíz.

Al abrirlas, se descubrieron 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta, que en total pesaban 44 kilos y 645 gramos de cocaína. Este hallazgo generó una rápida respuesta por parte de las autoridades. Adicionalmente, durante la revisión de la cabina del conductor del camión, se encontró una carabina calibre .22, junto con 30 municiones del mismo calibre, lo que también fue considerado un hallazgo significativo en la operación.

Ante la gravedad de la situación, el Juzgado Federal Nº 2 tomó intervención en el caso, ordenando la detención del ciudadano involucrado, así como la incautación del vehículo, el acoplado, la droga y el armamento encontrado. Esta acción refleja la continua labor de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, así como su compromiso con la seguridad pública en el país.