En un operativo encabezado por la Dirección de Drogas Peligrosas Sur (DIDROP Sur), la Policía de Tucumán desarticuló cinco puntos de venta de estupefacientes en la ciudad de Concepción y concretó dos allanamientos adicionales en Famaillá. Las intervenciones se llevaron a cabo en los barrios 1 de Mayo, Costanera y Colegiales de Concepción, y en el barrio Chacarita de Famaillá, detrás del cementerio.

La investigación, que identificó como proveedores principales a dos hombres conocidos como “Kiky” y “el Gordo”, ambos con antecedentes por comercialización de drogas, culminó con el allanamiento de siete domicilios. En los procedimientos se secuestraron 210 gramos de cocaína en piedra, 70 bochitas listas para la venta, 150 gramos de flores de marihuana, 250 pastillas de psicofármacos, cuatro balanzas de precisión, 21 teléfonos celulares y material para fraccionamiento. Además, se incautaron 5.000.000 de pesos en efectivo.

En total fueron aprehendidas nueve personas —cinco hombres y cuatro mujeres— entre las cuales figuran tres individuos que ya cumplían arresto domiciliario por causas vinculadas y varios reincidentes por comercialización de marihuana, cocaína y psicotrópicos. Los detenidos prestaron declaración en la sede judicial.