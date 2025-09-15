Este domingo 14 de septiembre se realizó, a instancia del Ministerio Público Fiscal (MPF), la audiencia en la que se resolvió la situación procesal de los imputados por el homicidio de Facundo González. La Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo y representada en la audiencia por la auxiliar María José Agüero, formuló cargos contra Ezequiel Vermúdez y Braian Molina.

A ambos se les imputó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego: Vermúdez en calidad de autor y Molina como partícipe necesario. Durante la audiencia, la fiscalía solicitó la imposición de prisión preventiva por el término de tres meses, sosteniendo que existen riesgos procesales que ameritan la medida, en particular el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. El juez interviniente hizo lugar al pedido y ordenó que ambos permanezcan detenidos mientras avanza la investigación.

La representante del MPF describió los hechos como un ataque con violencia en plena vía pública en el que se efectuaron varios disparos contra la víctima, y destacó la gravedad del resultado: “Se ha producido un daño de enorme magnitud contra una persona muy joven”, señaló. Con la medida de detención preventiva dispuesta, el proceso entra en una etapa en la que la fiscalía continuará recabando pruebas y la defensa podrá presentar sus argumentos y solicitar medidas alternas. La resolución se inscribe en el marco del procedimiento penal ordinario y en la intención de asegurar el normal desarrollo de la investigación y la preservación de evidencias.