Detención en el estadio de Atlético Tucumán: crónica del suceso y motivos del arresto
Durante el operativo “Tribuna Segura”, la policía detuvo a un hombre requerido por una orden de captura relacionada con una investigación por participación criminal en un robo agravado
En la tarde del pasado sábado, durante un operativo preventivo en las inmediaciones del estadio José Fierro, agentes del I Distrito Urbano detuvieron a un hombre que intentaba ingresar y sobre quien pesaba una orden de captura por una causa vinculada a participación criminal en un robo agravado.
El procedimiento formó parte del programa “Tribuna Segura”, diseñado para reforzar la seguridad en accesos y aledaños de eventos deportivos. Personal policial que cumplía tareas de control solicitó la identificación del sujeto y realizó la consulta pertinente en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). A través de esa verificación se confirmó que el hombre, de 47 años, tenía vigente una orden de captura y detención.
Tras ser informado y notificado, el detenido fue trasladado a la Comisaría Quinta, desde donde quedó a disposición de la justicia. Fuentes oficiales indicaron que el accionar policial fue avalado por el órgano judicial competente y que no se registraron incidentes durante la detención ni en el traslado.
Este tipo de operativos busca no solo prevenir hechos de violencia o desorden en el marco de espectáculos deportivos, sino también facilitar la identificación y aprehensión de personas con pedidos de captura activos. La intervención se enmarca en los protocolos habituales de verificación de antecedentes y en la colaboración entre fuerzas locales y los sistemas federales de información policial.