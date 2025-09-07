El procedimiento se concretó el pasado sábado, cuando personal policial que realizaba recorridos preventivos por la ruta nacional 157, a la altura de García Fernández, recibió una alerta de la Patrulla Motorizada de Bella Vista acerca de un hombre que había sustraído una bicicleta de una farmacia local y se daba a la fuga en dirección a San Miguel de Tucumán.

Con las características aportadas, los uniformados lograron interceptar al sospechoso. Al advertir la presencia policial, éste intentó escapar, pero fue aprehendido y se procedió al secuestro de la bicicleta —un rodado 29 de color amarillo—, propiedad de la víctima. Según informaron fuentes oficiales, el detenido había recuperado la libertad pocas horas antes tras un trámite judicial y, pese a ello, cometió un nuevo hecho delictivo.

Fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de turno. El fiscal convalidó la aprehensión y ordenó la realización de exámenes de rigor, el relevamiento de cámaras de seguridad y la solicitud de la planilla de antecedentes del imputado.