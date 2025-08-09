Detienen a dos "capsuleros" con más de 2 kilos de cocaína

Desplegados sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del Peaje Molle Yaco, efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvieron un ómnibus proveniente de Salta.

Durante el control, dos de los pasajeros tuvieron conductas evasivas y presentaban un marcado estado de nerviosismo, que alertaron a los funcionarios. Ante la posibilidad de estar frente a un hecho ilícito, los uniformados se comunicaron con el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, el cual ordenó que se traslade a los dos ciudadanos de nacionalidad boliviana hacia el nosocomio local.

Una vez en el Centro de Salud Zenón J. Santillán de la ciudad de Tucumán, se pudo observar mediante placas radiográficas la presencia de cuerpos extraños confirmando que ambos involucrados habían ingerido cápsulas. Evacuaron un total de 181, que sometidas a la prueba de campo Narcotest arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso de 2 kilos 302 gramos. Quedaron detenidos.