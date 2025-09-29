Florencia, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro —el hombre de nacionalidad boliviana señalado como quien conducía la camioneta blanca en la que fueron trasladadas a Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) desde La Matanza hasta Florencio Varela—, fue detenida.

Según las imágenes de cámaras de seguridad, la mujer se encontraba en el supuesto auto de apoyo junto a su tío. Efectivos de la DDI La Matanza y de la Policía de la Ciudad concurrieron al canal A24, donde Ibáñez ofrecía una entrevista acompañado por su abogado, Guillermo Endi.

Fuentes oficiales informaron que se confeccionará el acta en la Ciudad por razones de jurisdicción y que luego Florencia será trasladada a La Matanza. El defensor, al hablar con la prensa, sostuvo que su asistida es inocente y denunció que la joven sufrió amenazas.

Por el momento, las autoridades continúan con las diligencias y la investigación para determinar la participación de los involucrados en el hecho.