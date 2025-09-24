Personal policial de motociclistas y de parada pertenecientes al Distrito Urbano, realizaron el procedimiento en calle Alsina y Heras. Allí, la víctima había dejado estacionado su vehículo y cuando pretendía retirarse, un “trapito” le exigió que le pagara, a lo que el hombre se negó. La reacción del acusado fue tan violenta que golpeó al hombre y luego a la mujer que intentó defenderlo.

Esta situación fue alertada a los efectivos policiales que detuvieron al causante, de 46 años, y lo trasladaron hacia la Unidad Especial. La Justicia dispuso que se verifiquen sus planillas de antecedentes. /Comunicación Tucumán