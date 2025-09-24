Procedimiento
Detienen a un “Trapito” tras agredir a un matrimonio
Las víctimas habían dejado estacionado su auto en la vía pública. El agresor le exigió dinero que le fue negado por lo que agredió con golpes de puño al hombre y a su esposa.
Personal policial de motociclistas y de parada pertenecientes al Distrito Urbano, realizaron el procedimiento en calle Alsina y Heras. Allí, la víctima había dejado estacionado su vehículo y cuando pretendía retirarse, un “trapito” le exigió que le pagara, a lo que el hombre se negó. La reacción del acusado fue tan violenta que golpeó al hombre y luego a la mujer que intentó defenderlo.
Esta situación fue alertada a los efectivos policiales que detuvieron al causante, de 46 años, y lo trasladaron hacia la Unidad Especial. La Justicia dispuso que se verifiquen sus planillas de antecedentes. /Comunicación Tucumán