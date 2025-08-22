Tras una investigación coordinada entre la Policía de Tucumán y la Policía de Salta, efectivos de la División Homicidios lograron este viernes la detención de un sujeto señalado como uno de los integrantes más peligrosos de una banda dedicada a robos con inhibidores que actuaba en la provincia vecina y en Tucumán. Según explicó la comisaria Susana Monteros, segunda jefa de la División Homicidios, la operación se concretó en un domicilio ubicado en las inmediaciones de Villa 9 de Julio.

En el lugar fue aprehendido el prócer de la banda, que se encontraba con un arma de fuego; también fue reducido uno de sus hijos. En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que fueron puestos a disposición de la justicia. La investigación —iniciada en Salta y focalizada en una organización que empleaba inhibidores para consumar robos— motivó el encargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de la III Nominación, que ordenó medidas judiciales comprendidas en allanamientos, secuestros y detenciones.

En el marco de la causa, la Unidad Fiscal Criminal intervino respecto del hijo del detenido, quien portaba el arma de fuego; la justicia dispuso su aprehensión y traslado a la División Homicidios. Monteros detalló además que el hombre detenido posee un frondoso prontuario tanto en la provincia de Salta como en Tucumán. La jefa destacó el trabajo conjunto y la camaradería entre ambas fuerzas provinciales, señalando que las investigaciones se articularon desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, bajo la conducción del comisario general Miguel Carabajal, con el objetivo de localizar a este integrante de la banda.

El operativo pone de relieve la coordinación interprovincial en la lucha contra delitos complejos y las medidas judiciales tendientes a desarticular organizaciones que utilizan tecnología para neutralizar sistemas de seguridad y perpetrar robos.