Detienen al creador de “Al Ángulo TV”; clausuran página que retransmitía fútbol y Fórmula 1

En un operativo conjunto entre la DDI de San Isidro y la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal en Paraná, Entre Ríos, fue detenido Alejo Leonel Warles, conocido como “Shishi”, señalado como fundador de la plataforma Al Ángulo TV, un sitio que retransmitía ilegalmente transmisiones deportivas, entre ellas partidos de fútbol y eventos de Fórmula 1.

Fuentes policiales y la Alianza contra la Piratería Audiovisual consignaron que el arresto se produjo luego de un allanamiento en el domicilio del imputado, autorizado por el Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli. La investigación estuvo dirigida por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

Durante el procedimiento se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y equipos tecnológicos que, según la pesquisa, habrían sido utilizados para operar una red de difusión ilícita de contenidos deportivos sustraídos de programadores legales. El expediente indica que Al Ángulo TV funcionaba mediante una estructura de 14 dominios espejo que replicaban transmisiones en vivo y que, recientemente, había lanzado una aplicación para Android, lo que habría ampliado significativamente su alcance.

La investigación sitúa a Al Ángulo TV —junto con la aplicación MAGIS TV— entre los principales canales de distribución de contenidos audiovisuales piratas en el país. Además de la vulneración de derechos de autor y la pérdida económica para titulares y distribuidores legales, las autoridades advirtieron que tanto el sitio como la aplicación generaban ingresos mediante publicidad informal, exponiendo a los usuarios a riesgos asociados, como la posible infección por malware y el robo de datos personales.

El avance de la causa refleja la coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías especializadas y organizaciones dedicadas a la protección de la propiedad intelectual, en un contexto en el que la lucha contra la piratería audiovisual enfrenta desafíos tecnológicos crecientes y modalidades de distribución cada vez más sofisticadas.