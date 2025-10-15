Efectivos de la División Prevención de la Departamental de Seguridad Ciudadana N°6 de Las Termas de Río Hondo detuvieron a un hombre que tenía un pedido de captura vigente por múltiples causas judiciales de alta gravedad en Tucumán.

El operativo se desarrolló alrededor de las 21:20 del martes 14 de octubre, en la intersección de avenida Perón y J. B. Alberdi, cuando personal de las Unidades Tácticas Motorizadas (UTM), que realizaba recorridos preventivos, observó a dos hombres consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Durante la identificación, uno de ellos —José Antonio Carrera, de 55 años, domiciliado en Tafí Viejo, Tucumán— arrojó resultado positivo en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). La consulta confirmó que pesaba sobre él un pedido de captura emitido el 8 de octubre de 2024 mediante el Oficio N° 5642/2024.

Según los registros judiciales, Carrera está involucrado en una causa caratulada: "Carrera José Antonio s/ Lesiones y Amenazas de Muerte, Lesiones Agravadas (art. 92), Violencia Doméstica y de Género, Abuso Sexual (art. 119, primer párrafo), Abuso Sexual con Acceso Carnal (art. 119, tercer párrafo), en concurso ideal con Privación Ilegítima de la Libertad Agravada (art. 142) y Desobediencia Judicial", con intervención del Juzgado de Cámara Penal Conclusional Sala II de Tucumán.

Ante la confirmación del pedido, los efectivos solicitaron refuerzos policiales debido a la presencia de curiosos en el lugar, y Carrera fue trasladado a la sede de la Departamental N°6, donde quedó alojado en la sección Alcaidía.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la detención formal del sujeto y las actuaciones de rigor. Además, se indicó que el examen médico de ingreso sea practicado por el Dr. Diego Heredia.

Con esta intervención, la policía dio cumplimiento a un pedido judicial vigente por una causa de alto impacto, poniendo nuevamente a disposición de la Justicia a un hombre acusado de graves delitos cometidos en otra provincia. /Diario Panorama