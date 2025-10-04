En el marco de la investigación por un robo ocurrido el 19 de septiembre en la localidad de Raco, la Policía informó el hallazgo de estupefacientes durante allanamientos vinculados a la causa. Según detalló el subcomisario Sebastián Fernández, jefe de la comisaría, la pesquisa se inició tras la aportación de imágenes del hecho por parte de la víctima, que permitió avanzar en la identificación del presunto autor y en la solicitud de medidas judiciales correspondientes.

Las diligencias de allanamiento se concretaron en cuatro inmuebles de la zona de El Colmenar y culminaron con el secuestro de más de dos kilos de flores de marihuana, una balanza digital y varios teléfonos celulares. Además, la acción policial derivó en la detención de una mujer y un hombre, quienes fueron puestos a disposición del juzgado y permanecen incomunicados mientras continúan las actuaciones.

El procedimiento fue realizado por el equipo investigativo de la comisaría local, que trabaja en coordinación con la fiscalía interviniente para avanzar en la causa. Las autoridades informaron que las pruebas secuestradas serán peritadas para fortalecer la pesquisa y que no se descartan nuevas medidas en el marco de la investigación.