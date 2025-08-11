En la mañana de este domingo, efectivos de la División Patrulla Motorizada Famaillá, fueron alertados por vecinos, que en la zona se encontraban merodeando desde hace varios minutos, dos desconocidos en una motocicleta.

De esta manera los motoristas se dirigieron al lugar donde observaron a los sospechosos (de acuerdo a las descripciones aportadas por los ciudadanos) quienes rápidamente escondieron lo que portaban cuando se percataron de la presencia policial.

Los agentes se aproximaron a los mismos y les solicitaron identificarse, situación que ofuscó a uno de ellos, que comenzó a amenazar a los servidores públicos.

Ambos jóvenes fueron reducidos y al requisarlos, encontraron una bolsa que contenía marihuana.

Los causantes, junto a la droga y el rodado, fueron trasladados hacia la Unidad Especial donde quedaron a disposición de la Justicia. /Comunicación Tucumán