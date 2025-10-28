Un operativo policial permitió desbaratar un intento de ingresar droga a la provincia y culminó con la detención de dos personas. El hecho se registró entre la noche del lunes y las primeras horas del martes, cuando desde el puesto caminero de Cabo Vallejos se alertó por la presencia de un automóvil sospechoso que intentó evadir el control. Tras el aviso, se desplegaron refuerzos y se inició la búsqueda del rodado por el camino que une la ruta 9 con el cauce del río Tala.

El rápido accionar de las fuerzas de seguridad permitió localizar y aprehender a dos sujetos, que fueron trasladados y alojados en dependencias policiales. Durante el rastrillaje se halló un bolso de grandes dimensiones en el que se encontraban 25 paquetes; la inspección confirmó que contenían alrededor de 26 kilos de marihuana. Por las características del hecho, tanto los detenidos como la droga quedaron a disposición de la justicia federal con asiento en Tucumán.

La investigación quedó en manos del fuero federal, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar el origen del cargamento, la posible participación de otras personas y las responsabilidades penales. Las autoridades locales destacaron la coordinación entre los puestos caminero y los móviles de refuerzo, señalando que la pronta intervención fue clave para impedir el ingreso de la sustancia al territorio provincial.