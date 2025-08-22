Detuvieron al acosador de Mate de Luna y Mitre: qué pasó y cómo fue la captura

El comisario general Fabio Ferreyra, director de Unidades Especiales, ofreció este viernes detalles sobre la detención del hombre acusado de acosar sexualmente a una adolescente en la esquina de las avenidas Mate de Luna y Mitre.

Ferreyra explicó que, tras recibir la denuncia y por indicación del jefe de Policía, el equipo se movilizó de inmediato para dar con el sospechoso. Las averiguaciones iniciales apuntaron a que la persona residía en la localidad de La Madrid, al sur de la provincia, por la ruta provincial 15. El personal se trasladó hasta allí y solicitó apoyo al Puesto Fronterizo Los Mistoles.

Durante las pesquisas les informaron que el sujeto había abandonado el pueblo por otra ruta, por lo que el operativo siguió por la ruta provincial 308, que conecta Termas de Río Hondo con La Madrid. A mitad de camino, en la zona conocida como Las Ánimas, los efectivos incursionaron en el monte y hallaron indicios de que alguien había pernoctado allí: un fuego reciente, un colchón, frazadas, restos de comida, azúcar y prendas personales.

Continuando la búsqueda, el comisario relató que a unos 500 metros, en un monte espeso y con abundantes espinas, localizaron al hombre escondido entre palmas. Fue trasladado a la base policial y se dio intervención a la Fiscalía de Integridad Sexual correspondiente.

Ferreyra añadió que el detenido se encontraba en las inmediaciones del límite con las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y que, según se pudo establecer, tenía intención de trasladarse hacia otra jurisdicción. Señaló además que la rapidez del accionar policial tras la denuncia permitió actuar conforme a las directrices del jefe de Policía y con el objetivo de proteger a la víctima.