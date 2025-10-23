El comisario Martín Fernández, jefe de Sección Análisis Informática Forense del Departamento Inteligencia Criminal, explicó que la Unidad Fiscal de integridad Sexual N° 2 del Centro Judicial Capital dio intervención al departamento a los fines de dar cumplimiento con la medida de detención contra este sujeto.

Por averiguaciones policiales, tomaron conocimiento que estaba en el domicilio de un familiar en la zona sur de la capital, cerca de Villa Angelina. “Se lo identifica en la vía pública y sin oponer resistencia se lo pone en conocimiento de la medida que existe en su contra y se lo traslada a la case poniendo en conocimiento a las autoridades judiciales intervinientes”, detalló.

Agregó que en el término de 24 horas deberá ser la audiencia.