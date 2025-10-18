La Policía Federal Argentina (PFA), a través de la División Antidrogas Tucumán, detuvo en las últimas horas a un hombre acusado de emitir amenazas contra el presidente Javier Milei y un militante de La Libertad Avanza.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso publicó en su cuenta de Facebook una serie de mensajes intimidatorios en los que advertía que “iba a haber balas” durante la visita del mandatario nacional a Tucumán, prevista para este sábado.

Ante la gravedad de las expresiones, el Ministerio Público Fiscal dio intervención inmediata al Juzgado Federal con competencia en la causa. Agentes especializados de la PFA realizaron tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje que permitieron identificar al autor de las amenazas.

Tras su localización, el hombre fue interceptado en la vía pública y puesto a disposición de la Justicia Federal. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de los mensajes y las posibles motivaciones detrás de los mismos.

Desde las autoridades judiciales y policiales destacaron que toda acción que atente contra las instituciones democráticas y sus representantes será investigada con el máximo rigor, reafirmando el compromiso del Estado con la defensa del orden constitucional y la seguridad pública.