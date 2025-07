Dictaron prisión preventiva a la tucumana acusada de robo en Bolivia

Belén Corina Fadel tiene 32 años y está detenida en la ciudad boliviana de Bermejo, donde fue acusada de haber participado en el robo de casi cinco millones de pesos en varios comercios de la zona.

La Justicia del país vecino ya le dictó prisión preventiva por seis meses, mientras intenta determinar si formaba parte de una banda dedicada a asaltos exprés y busca a quiénes serían sus cómplices.

No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a delitos. La escracharon en 2020 en grupos de Facebook de Tucumán, en los que denunciaban a supuestas mecheras. En ese momento, quedó demorada por la policía provincial, aunque quedó en libertad horas después.

Pero tres años antes, en 2017, Fadel había sido detenida por una causa de hurto y presentó un habeas corpus ante el Poder Judicial de Tucumán para intentar frenar su arresto.

Sin embargo, Fadel mostraba otra cara en las redes sociales. Con el nombre Belén Álvarez y el pelo rubio para evitar ser reconocida, se definía como madre soltera de tres hijos, hablaba de sus dificultades y de una vida atravesada por la violencia de género. Su última pareja -a quien había denunciado en 2021- murió en mayo mientras estaba detenido.

“Yo sé que nadie va a entender el dolor que siento, pero eras el papá de mis hijos”, escribió en un posteo en Facebook. “Quedamos nosotros, con mis bebés. Es tan triste que ni siquiera pudimos ir a despedirlo. Solo dios sabe que no me permitieron estar con vos, que intentaste muchas veces despedirte de nosotros, que no tuvimos la culpa de nada y que Dios es el único para juzgar. Volá alto, Gabriel, ahora vas a ser nuestro angelito. Nunca te vamos a olvidar", sumó en otro mensaje.

La detención de Fadel

El caso generó una fuerte repercusión en la zona de frontera, en el límite con la ciudad Aguas Blancas, en Salta. Después del supuesto robo, varias comerciantes de la zona reconocieron a la mujer, la interceptaron en el barrio La Petrolera y la redujeron. La escena fue brutal. La arrodillaron en plena calle, le cortaron el pelo, la dejaron semidesnuda y la amenazaron con prenderla fuego.

Todo ocurrió ante la mirada de algunos policías que no intervinieron en un primer momento. La situación recién se frenó cuando la violencia escaló y la mujer fue retirada del lugar por las autoridades. El momento quedó grabado y fue viralizado por los comerciantes.

Desde entonces, Fadel permanece alojada en un penal boliviano en Tajira y su familia pide garantías para su integridad física. También reclaman que se respete el debido proceso, sin dejar de lado la gravedad del hecho que se le imputa.

Desde cancillería informaron a TN que ya intervino el consulado argentino en Tajira, que sigue de cerca los pasos judiciales. “Se tomó contacto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para confirmar que es una ciudadana argentina, oriunda de la provincia de San Miguel de Tucumán”, explicaron en un comunicado.

“En este sentido, un funcionario consular verificó que existe orden de detención dictada por autoridad competente, que la connacional ya cuenta con defensor público y que fue dirigida al hospital local debido a las lesiones recibidas. Consulado argentino también mantiene contacto con el abogado defensor. Al momento, se aguarda que se determine fecha de audiencia”, agregaron. /TN