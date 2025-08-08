En la tarde de este viernes, personal de la Unidad Regional Capital lanzó un nuevo megaoperativo preventivo con apoyo logístico del helicóptero de la provincia, en el Parque 9 de Julio, el mismo tiene como objetivo llevarles prevención a vecinos de distintos barrios.

En ese sentido, el jefe del Centro de Operaciones Policiales Capital, comisario inspector, Cesar Paz, expresó: “hoy, como todos los días, la Unidad Regional Capital se encuentra lanzando una orden de servicio, en esta ocasión, vamos a trabajar con las 4 jefaturas de zona y las 15 comisarías. Además, contamos con el apoyo logístico del helicóptero de la provincia, 40 móviles, 30 motos Infantería Capital, Patrulla Motorizada, Policía Vial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”.

Además, añadió: “quiero destacar el gran trabajo que se viene llevando a cabo, logramos disminuir el delito porque intensificamos los megaoperativos preventivos”.

Y, aseguró que de ser necesario van a aplicar la Ley de Contravenciones Policiales, Código Procesal Penal y Ley de Narcomenudeo.

En su turno, el piloto de la dirección de Aeronáutica de la Provincia, Héctor Tresguerres, manifestó: “nuestra dirección siempre tiene a disposición los 2 helicópteros con personal técnico y pilotos para apoyar las operaciones policiales”. /Comunicación Tucumán