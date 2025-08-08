Dio inicio un nuevo megaoperativo policial en áreas de la capital tucumana
El despliegue cuenta con el apoyo logístico del helicóptero de la provincia, 40 móviles, 30 motos Infantería Capital, Patrulla Motorizada, Policía Vial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán
En la tarde de este viernes, personal de la Unidad Regional Capital lanzó un nuevo megaoperativo preventivo con apoyo logístico del helicóptero de la provincia, en el Parque 9 de Julio, el mismo tiene como objetivo llevarles prevención a vecinos de distintos barrios.
En ese sentido, el jefe del Centro de Operaciones Policiales Capital, comisario inspector, Cesar Paz, expresó: “hoy, como todos los días, la Unidad Regional Capital se encuentra lanzando una orden de servicio, en esta ocasión, vamos a trabajar con las 4 jefaturas de zona y las 15 comisarías. Además, contamos con el apoyo logístico del helicóptero de la provincia, 40 móviles, 30 motos Infantería Capital, Patrulla Motorizada, Policía Vial y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”.
Además, añadió: “quiero destacar el gran trabajo que se viene llevando a cabo, logramos disminuir el delito porque intensificamos los megaoperativos preventivos”.
Y, aseguró que de ser necesario van a aplicar la Ley de Contravenciones Policiales, Código Procesal Penal y Ley de Narcomenudeo.
En su turno, el piloto de la dirección de Aeronáutica de la Provincia, Héctor Tresguerres, manifestó: “nuestra dirección siempre tiene a disposición los 2 helicópteros con personal técnico y pilotos para apoyar las operaciones policiales”. /Comunicación Tucumán