La noche en Villa Gobernador Gálvez se quebró en dos episodios que dejaron a la ciudad consternada. Cerca de la medianoche, en pasaje Ombú al 1.300 —entre General López y Sáenz Peña—, un adolescente fue abordado por al menos tres hombres y, tras una discusión que escaló con rapidez, recibió un disparo en el rostro. Vecinos que escucharon el incidente alertaron al 911 y efectivos de la comisaría 25.ª acudieron al lugar: encontraron al joven tendido sobre la vereda sin signos vitales.

Aunque el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) intervino, los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. El fiscal a cargo ordenó las primeras medidas investigativas. El gabinete criminalístico realizó el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona, levantó rastros y tomó testimonios de vecinos y posibles testigos. En el sitio se secuestró una vaina calibre .40, que fue remitida a peritar. Hasta el momento los agresores no habían sido identificados.

Esa misma noche, otro hecho de violencia sacudió a la localidad. En pasaje Malargüe al 3.000 —entre Nahuel Huapi y Ricchieri—, una joven de 21 años fue alcanzada por un disparo en la cara mientras estaba sentada frente a su vivienda. Según el relato de su madre, el atacante circulaba a caballo y abrió fuego contra la casa. Un vecino la llevó en un vehículo particular al hospital Gamen y, debido a la gravedad de la lesión, fue luego derivada al hospital provincial, donde permanece internada en terapia intensiva.

Las fuerzas de seguridad continúan con las investigaciones destinadas a esclarecer ambos episodios: búsqueda e identificación de los agresores, análisis de las imágenes recolectadas, peritajes de la vaina secuestrada y toma de declaración a testigos. Las noticias fueron consignadas por el portal Todo Noticias y mantienen en alerta a la comunidad, que reclama respuestas frente a una nueva jornada marcada por la violencia armada en la ciudad.