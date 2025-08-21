En la tarde del pasado miércoles, efectivos de la Comisaría 11 intervinieron en un disturbio ocurrido en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Costanera, donde un grupo de padres se había concentrado con aparentes intenciones de agredir al personal docente. Al arribar al lugar, la policía constató la presencia de aproximadamente 100 personas que intentaban ingresar por la fuerza al edificio escolar.

Ante ese escenario y con el objetivo de resguardar la integridad física de los docentes y de las madres que permanecían en el interior del establecimiento, los uniformados solicitaron colaboración a distintas reparticiones policiales. Durante la protesta, algunos manifestantes arrojaron piedras contra el personal policial y contra la fachada del colegio.

Ante la persistencia de la actitud violenta y con el apoyo de una columna móvil de la Jefatura de Zona III, los efectivos lograron controlar la situación. Según el parte oficial, no se registraron personas lesionadas ni daños de importancia durante el procedimiento.