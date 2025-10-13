Un accidente fatal sucedió el domingo por la tarde en la Autopista de las Serranías Puntanas, en San Luis, donde murieron un hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y un bebé de dos meses. Ambos volvían de ver la final del Lobo en Vicente López.

Fuentes policiales revelaron que el hecho se produjo cuando un Honda Fit, en el que viajaba una familia de cinco mendocinos, volcó en el kilómetro 827 de la autopista. De momento se desconocen las razones del vuelco del auto, que quedó con el techo en el asfalto. Además de los fallecidos, dos mujeres, una de 23 y otra de 40 años, y un hombre de 44 años recibieron heridas y tuvieron que ser trasladados al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo.

La cuenta oficial de Gimnasia y Esgrima de Mendoza publicó el siguiente mensaje: "Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento".