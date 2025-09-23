En los tribunales del Centro Judicial Concepción se dictó sentencia en el marco de un juicio oral y público seguido contra tres efectivos policiales imputados por el cobro indebido de una supuesta multa durante un control vehicular en la ruta Nacional 157, a la altura de Monteagudo, en febrero de 2023.

El hecho —investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad— ocurrió el 4 de febrero alrededor de las 16.15, según consta en el expediente fiscal. Según la acusación a cargo del fiscal Diego Hevia, los agentes se ubicaron entre los kilómetros 1.170 y 1.171 y detuvieron a la pareja, oriunda de la provincia de Córdoba, que circulaba por la ruta.

Exigieron la documentación del vehículo y, al comprobar que la misma se encontraba en regla, argumentaron la existencia de una rotura en el paragolpes delantero que impedía la circulación. Con ese pretexto, uno de los uniformados habría requerido la entrega de 42.000 pesos para permitir que la pareja continuara su viaje. Por temor a quedar varados, las víctimas transfirieron el dinero a una cuenta bancaria vinculada a uno de los acusados.

Finalizado el debate, el tribunal valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa y resolvió condenar a dos de los efectivos: un oficial de 48 años y otro de 46 fueron considerados autores responsables del delito de exacciones ilegales agravadas. Se les impusieron penas de prisión condicional —dos años y ocho meses para el primero y dos años para el segundo—, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, ambos deberán abonar de forma conjunta o solidaria la suma de 210.000 pesos en concepto de reparación del daño.

El tercer imputado, un agente de 36 años, fue beneficiado con la absolución por el principio de duda razonable. La resolución judicial además determina la exoneración de los condenados de la fuerza policial, completando un fallo que combina sanciones penales, administrativas y reparadoras frente a la conducta atribuida a los agentes durante el control vial.