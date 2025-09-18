En la noche del miércoles, dos camiones que transportan caña de azúcar protagonizaron un accidente en la ruta provincial 329, a la altura del ingreso al Dique Santa Isabel, en Ciudacita, departamento Simoca.

Los choferes de ambos vehículos fueron trasladados al Hospital Regional de Concepción y fueron identificados cómo Pablo Villafañe y Fabián Díaz.

La ruta estuvo cortada por varias horas y se desvió la circulación de los vehículos por caminos vecinales.