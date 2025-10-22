Jorge Anaya González, de 25 años, miembro del conocido clan “Los Gardelitos”, perdió el beneficio de la prisión domiciliaria y será trasladado al penal de Benjamín Paz. La decisión fue adoptada luego de que la Policía encontrara tres kilos de marihuana en la casa donde el joven debía cumplir la medida judicial.

Anaya González había sido procesado el 1 de octubre por su presunta participación en el tiroteo ocurrido el 21 de septiembre en Tafí Viejo, durante un enfrentamiento entre los clanes Ale y Los Gardelitos a la salida de una fiesta. En ese episodio, el acusado resultó herido en una pierna y habría identificado a Facundo Ale como autor de los disparos. Por esa causa, la jueza Soledad Hernández le impuso 35 días de prisión preventiva, pero bajo la modalidad domiciliaria debido a la lesión que presentaba.

Sin embargo, durante la madrugada del 16 de octubre, motoristas del 911 detectaron a un motociclista sin dominio visible que intentó escapar durante un patrullaje preventivo. La persecución terminó en La Plata y Güemes, donde el sospechoso se refugió en una vivienda. Allí, los efectivos fueron atacados por varias personas que intentaron impedir la detención. Al revisar el lugar, los uniformados hallaron una bolsa oculta con tres kilos de flores de marihuana, según el informe policial.

Entre los presentes, uno portaba una pulsera de monitoreo electrónico. Al verificar su identidad, se confirmó que se trataba de Anaya González, quien debía permanecer en su domicilio. En el procedimiento fueron demoradas cinco personas: tres hombres, una mujer y un menor. La Justicia Federal dispuso liberar a los adultos y entregar al adolescente a sus familiares tras evaluar las circunstancias del caso.

Posteriormente, la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo del fiscal Mariano Fernández, solicitó la revocación del arresto domiciliario. Según explicó el auxiliar fiscal Gonzalo Guerra, el propio Anaya habría ordenado a los presentes ocultar la droga en un terreno baldío lindero, lo que agrava su situación procesal.

Pese a la oposición de la defensora Mariela Mayer, la jueza Hernández hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, revocó la medida alternativa y dispuso el traslado inmediato al penal de Benjamín Paz. Además, ordenó que el imputado sea alojado en un pabellón distinto al de Facundo Ale y Javier “Chucky” Casanova, para evitar cualquier tipo de contacto entre los implicados en el violento enfrentamiento de Tafí Viejo.

Con esta resolución, la Justicia provincial refuerza su política de tolerancia cero ante el incumplimiento de medidas judiciales, especialmente en casos vinculados con violencia y narcotráfico, donde la interacción entre clanes criminales continúa siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades. /Contexto