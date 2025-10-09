Walter David Lobo negó ser el propietario de los cinco kilogramos de marihuana hallados en su domicilio. En una breve declaración indagatoria, acusó a la policía de haber "plantado" la sustancia con fines políticos en el contexto electoral y denunció que el cannabis encontrado fue parte de un secuestro realizado una semana antes.

"Una burla", habría calificado Lobo el allanamiento en el que se encontró la droga. Los investigadores informaron que el estupefaciente fue decomisado de un bolso en el que se leían los nombres "La Mona" y "David".

La conexión con "La Mona" Jiménez

El acusado explicó que su admiración por el cuartetero cordobés Carlos "La Mona" Jiménez es conocida por todos y que incluso llegaron a trabajar juntos en algunas presentaciones en la provincia y otras jurisdicciones.

Según fuentes judiciales, Lobo declaró que posee varios cuadros y otros objetos firmados por el artista. Respecto al bolso, habría declarado: "Esa es una truchada que hicieron para perjudicarme. Mire si yo voy a tener ese bolso inventado".

Contexto de la detención: tiroteo en Tafí Viejo

La detención de "Petiso David" se produjo en el marco de la investigación por un tiroteo registrado el 21 de septiembre en Tafí Viejo.

La investigación del fiscal Mariano Fernández señala que ese día se enfrentaron grupos liderados por Javier "Chuky" Casanova y Facundo Ale, quienes ya fueron procesados y se encuentran detenidos en el penal de Benjamín Paz.

La posible "guerra" por el territorio narco y la barra brava

Una de las líneas de la pesquisa indica que el enfrentamiento entre los grupos podría haberse originado por la interna para dominar la barra brava de San Martín. Sin embargo, posteriormente surgieron indicios que sugieren que el conflicto podría tratarse de una guerra por el dominio territorial del narcotráfico.

Lobo reconoció ser hincha del "Santo", pero negó cualquier vínculo o interés en formar parte de la barra brava y aseguró no tener relación alguna con Casanova, a quien muchos señalaban como su posible aliado en esa disputa. "Sí tengo dos plateas en La Ciudadela y, cuando puedo, concurro. Están cerca de las que tiene Ángel Ale, pero con ese señor nunca tuve problemas", dijo "Petiso David", quien afirmó ser comisionista en actividades lícitas.

Pedido de pericia para la droga incautada

Los defensores de Lobo presentaron un escrito solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para preservar la marihuana incautada. Su objetivo es que se realice una pericia para demostrar que el cannabis, por sus componentes y envoltorio, "formaba parte de la misma carga" que el secuestro anterior.

Fuentes judiciales están analizando los pasos a seguir, ya que consideran que dicho examen "no sería determinante", pues podría tratarse de "dos compras diferentes realizadas a un mismo proveedor".