El 16 de septiembre inaugurarían las obras de la segunda etapa de la cárcel de Benjamín Paz

El penal de Benjamín Paz es considerado una pieza clave dentro de la política carcelaria de la provincia, ya que logró descomprimir la superpoblación en comisarías y mejorar las condiciones de alojamiento de los internos.

La puesta en marcha del segundo módulo se enmarca en una estrategia de largo plazo para modernizar la infraestructura penitenciaria y reforzar la seguridad en todo el territorio provincial.

El primer módulo alberga a 850 presidiarios y el segundo recibirá otros 800 más por lo que la población carcelaria superaría los 1.600 reos.

Fuentes cercanas a Casa de Gobierno informaron al periodista de Los Primeros, Ángel Suárez, que la inauguración de la nueva etapa sería el próximo 16 de septiembre.

Si bien en un principio se estimaba que iba a realizarse unos días antes, finalmente por una cuestión de agenda del gobernador, Osvaldo Jaldo, el acto se prepararía para el 16.