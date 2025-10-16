El empresario citrícola Franco Trapani fue condenado a diez años de prisión

En una sentencia que culmina un proceso judicial iniciado tras una larga espera, la Justicia condenó a Franco Trapani a 10 años de prisión y a Álvaro Rodríguez a 8 años por el delito de abuso sexual agravado. El juicio, impulsado por la denuncia de Carolina Monteros, había comenzado el 1 de octubre luego de casi nueve años de trámite previo y concluyó este jueves con la lectura de la pena.

La víctima tenía 19 años cuando ocurrió el hecho. Según la reconstrucción, la noche del 3 de julio la joven regresaba de un boliche cuando, por acción de un vehículo y con la complicidad de personas de su entorno, fue llevada a una casa de la cual no pudo escapar. Allí fue víctima del abuso perpetrado por dos hombres, hechos que en la acusación se calificaron como abuso sexual agravado.

El caso estuvo paralizado durante años y la propia querellante denunció que la dilación judicial la revictimizó: la espera por una respuesta institucional le generó episodios de depresión e internaciones. Hoy, con 28 años, Carolina expresó que se siente "de pie" tras la culminación del proceso y la imposición de las penas.

Entre los imputados, Franco Trapani ocupa un cargo directivo en FGF TRAPANI S.A., una de las principales empresas citrícolas de Tucumán. La vinculación de los acusados con familias de poder económico y político fue señalada en la causa y, según las imputaciones, contribuyó a la lentitud en el avance de la investigación y la actuación judicial. La condena marca el cierre de una etapa procesal para la víctima y abre el camino a la ejecución de las penas impuestas. Quedan pendientes, según corresponda en estos casos, los plazos para posibles apelaciones o recursos ante instancias superiores.