El fuerte relato de la madre de Laurta: "ES UN ASESINO que sabía lo que estaba haciendo”

Conmovida y con la voz quebrada, Estrella, la madre de Pablo Laurta, volvió a hablar tras el doble femicidio que conmociona a Córdoba y al país. En diálogo con Arriba Córdoba, la mujer expresó su repudio hacia su hijo y pidió que la Justicia garantice el bienestar de su nieto, Pedro, que este martes está cumpliendo 6 años.

“No puedo ni siquiera razonar, desconozco al hijo que crie hasta los 22 años. Desde 2010 y hasta el nacimiento de mi nieto no quiso vincularse conmigo ni con su familia más cercana”, contó.

Sobre las víctimas, dijo que Luna era una madre presente, dedicada por completo a su hijo. “Se desvivía por él. Fue mamá a los 19 años”, recordó.

La mujer describió a su hijo, que fue detenido en Gualeguaychú, como una persona obsesionada, controladora y violenta. “Estaba obsesionado con que había perdido la posibilidad de traer a Pedro a Uruguay, obsesionado con que Luna tenía otro hombre y que su ex suegra hacía una especie de entrega de mi nieto con fines sexuales. Eso estaba en su cabeza”, relató, aclarando que siempre le pidió pruebas de esas ideas, pero que “eran solo imaginaciones”.

“Mi hijo tenía un muy buen pasar. Es un asesino, sabía lo que estaba haciendo. Yo no puedo entenderlo, es un crimen de odio. Si yo me hubiese puesto más firme con él, tal vez yo hubiera sido la víctima”, afirmó con crudeza.

Además, reveló que su nieto tiene un posible trastorno del espectro autista (TEA) y que su hijo usaba eso como excusa para inventar abusos inexistentes. “Decía que abusaban de mi nieto cuando en realidad tenía un trastorno que sospechábamos”, explicó.

Estrella también pidió por el futuro inmediato del pequeño: “Hoy Pedro cumple 6 años, con su madre y su abuela muertas y con el padre asesino en una cárcel. Si no hay nadie más para cuidarlo, estoy dispuesta a ir a Córdoba, a vivir con él. Lo amo con toda mi alma. Si hay alguien más joven y bueno, solo pido que me manden una foto de vez en cuando y me dejen saludarlo".

Por otro lado, reconoció que su hijo ya había mostrado signos de desequilibrio mental: “Pedí ayuda, pedí una pericia psiquiátrica. La hicieron muy levemente. Pedía que no lo dejaran salir, que lo internaran, pero nadie me escuchó”, lamentó.

Finalmente, reflexionó sobre el vínculo con su hijo: “Tuvo una infancia normal, era buen alumno, querido. Algo pasó entre 2010 y 2019, cuando se aisló de todos. Yo sé que siempre voy a ser la madre de la persona que mató a la mamá y a la abuela de mi nieto. Solo quiero que él crezca en un ambiente sano, con amor y lejos del horror que dejó su padre".

El testimonio de Estrella se suma a una causa que sigue generando impacto nacional. Pablo Laurta permanece detenido en Entre Ríos, a la espera de ser trasladado a Bouwer, acusado de haber asesinado a Luna Giardina (24) y a Mariel Zamudio (45), antes de secuestrar a su hijo Pedro, con quien intentó escapar hacia Uruguay. /ElDoce