Durante la jornada electoral del domingo, la División Búsqueda y Captura de Prófugos de la Policía de Tucumán concretó operativos en dos escuelas de la Capital y en un establecimiento de El Manantial, que culminaron con la detención de tres personas con causas judiciales pendientes. Los procedimientos se efectuaron en coordinación con la Dirección de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y unidades investigativas, en el marco de recorridos preventivos por distintos establecimientos escolares.

El comisario Jorge Romano, jefe de la División Búsqueda y Captura de Prófugos, informó que los detenidos —dos hombres y una mujer— se presentaron a votar en los colegios donde se realizaron los operativos. “En este marco investigativo se produjo de manera efectiva la detención de tres personas que se presentaron a votar en los establecimientos escolares”, explicó Romano, quien confirmó que las causas son de carácter procesal.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y quedaron a disposición de la justicia, según precisó el funcionario. Las tareas se llevaron adelante siguiendo los lineamientos de los directores generales y con el objetivo de garantizar la seguridad durante el acto comicial, confirmaron las fuentes oficiales.

Desde la fuerza señalaron que la búsqueda y captura de prófugos se mantuvo activa durante toda la jornada electoral y que, como en ocasiones anteriores, surgieron hallazgos inesperados en los establecimientos. Estas acciones forman parte del operativo diseñado para sostener el orden público y prevenir delitos en el marco de las elecciones.