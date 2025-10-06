La Justicia Federal busca a David Walter Lobo, alias El Petiso David (DNI 25.945.144), quien permanece prófugo y es investigado en una causa vinculada al narcotráfico.

El gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de 20 millones de pesos a quienes aporten datos útiles y verificados que permitan dar con su paradero.

Las personas que cuenten con información, fotografías o datos de localización pueden comunicarse de forma directa a los teléfonos 381-4426204, 381-6061198 o al 911. Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que la identidad de quienes colaboren será preservada bajo estricta confidencialidad.

Cabe recordar que, por orden judicial, la Policía de Tucumán allanó recientemente una propiedad atribuida a Lobo, donde se procedió al secuestro de estupefacientes.